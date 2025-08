Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Quem atua em ambientes competitivos pode sentir a necessidade de dosar o impulso e agir com mais estratégia — o que será fundamental para avançar com segurança.

Hora de crescer

A partir do dia 11, Mercúrio retoma o movimento direto e, com isso, acordos, vendas, reuniões e trocas de informações fluem com mais clareza. Será uma fase favorável para retomar contatos, organizar propostas, retificar documentos ou esclarecer mal-entendidos. Tudo tende a ganhar mais objetividade.

Saturno e Urano formam um sextil no dia 12, reforçando as possibilidades de crescimento estruturado em áreas como tecnologia, educação e comunicação. Iniciativas que unem tradição e inovação ganham força e podem trazer resultados sólidos a médio e longo prazo. Para quem está pensando em mudar de área ou investir em algo novo, é uma janela favorável.

O mês segue com boas oportunidades de reorganização e aperfeiçoamento — especialmente com a Lua nova em Virgem, no dia 23. Esse ciclo incentiva ajustes na rotina de trabalho, revisão de métodos e um olhar mais atento à saúde mental. É tempo de testar novas formas de organização e adotar práticas mais sustentáveis.