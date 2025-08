É tempo de agir com mais diplomacia; veja a previsão para o seu signo

A semana começa sob a influência da fase crescente da Lua, trazendo mais fôlego para avançar em planos e consolidar iniciativas. A produtividade ganha destaque, especialmente entre os dias 5 e 7, quando o céu favorece decisões práticas, ajustes necessários e uma boa dose de comprometimento com aquilo que realmente importa.

É um período interessante para resolver pendências de trabalho, organizar a rotina e lidar com temas que exigem maturidade, paciência e senso de prioridade.

No dia 6, Marte inicia sua passagem por Libra, marcando uma mudança significativa na forma como lidamos com a ação, os desejos e os conflitos. A partir de agora e até o fim de setembro, é tempo de agir com mais diplomacia.

O impulso será equilibrado pelo cuidado com o outro e o desafio estará justamente em saber avançar sem atropelar ninguém.

Essa energia também nos ajuda a dar os primeiros passos em mudanças que já vinham sendo gestadas. A coragem de fazer diferente ganha força com a fluente conexão entre Marte e Urano, mesmo que isso nos leve a questionar estruturas antigas ou hábitos desgastados. No entanto, como toda boa transformação, ela vem acompanhada de tensões.

O cansaço pode pesar e o desânimo também pode aparecer em alguns momentos. A dica é não apressar os processos e, sempre que possível, buscar formas mais respeitosas e inteligentes de lidar com os atritos.