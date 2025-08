Não vale ignorar incômodos, o ideal é acolher o que sente; o amor em agosto

Trocas fluidas

A partir do dia 11, Mercúrio retoma o movimento direto no signo de Leão e as trocas fluem com mais facilidade. Falar sobre sentimentos ficará mais natural e a promessa é de mais abertura para se expressar sem medo de julgamentos.

Já na segunda metade do mês, o clima muda: as relações ganham um tom mais direto e verdadeiro. Com a temporada virginiana que se inicia no dia 22 de agosto, o amor se torna mais silencioso, mas não menos potente. No dia 25, com a entrada de Vênus em Leão, a intensidade e o desejo ganham espaço.

Cuidar do próprio bem-estar emocional será essencial para manter relações saudáveis e respeitosas.

O mês termina com uma onda de romantismo e paixão que pode renovar os laços e trazer mais brilho para as conexões afetivas. É um período ótimo para fazer algo especial, surpreender e investir no que há de mais autêntico entre duas pessoas. Porém, atenção: exageros, ciúmes e disputas de controle podem aparecer nos dias finais.

Veja abaixo as previsões mensais de Titi Vidal.