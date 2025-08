Hora de buscar aquilo que nos faz brilhar; veja a previsão do céu em agosto

Entre os dias 25 e 28, Vênus se envolve em aspectos com Saturno, Urano, Plutão e Netuno. Esse pacote de influências pode trazer reavaliações importantes sobre o que realmente queremos, o quanto estamos dispostos a negociar e onde precisamos de mais liberdade.

Agosto é o mês para equilibrar desejo com realidade, paixão com estrutura e criatividade com foco. Se por um lado o céu nos inspira a buscar aquilo que nos faz brilhar, por outro ele nos lembra de que isso precisa ser feito com responsabilidade e muita clareza.

