Vai celebrar o dia do orgasmo? Descubra o trunfo de prazer de cada signo

Quer um bom motivo para investir numa noite bem provocante hoje? Além do fato de já estar quase liberado reivindicar o #sextou, também é o Dia do Orgasmo, olhe só. A data, marcada em várias partes do mundo, é desculpa perfeita para garantir uma transa especial com o crush/mozão. E vale usar de todas as artimanhas para que o sexo seja "dos deuses".

De carona com o "dia D", Universa te ajuda a descobrir qual é o trunfo que cada signo usa na cama para impressionar e provocar o orgasmo no par. Descubra a seguir.

Ousadia na cama: como cada signo age

O ariano costuma ser ousado, gosta de ter iniciativa e tem uma tendência a querer dominar. Na cama, Áries aposta em joguinhos de conquistas e na realização de fetiches para garantir ao par um orgasmo espetacular.