Como saber se sou médium? Márcia Sensitiva conta sinais e como desenvolver

Já aconteceu de você sentir um cansaço sem explicação ou ouvir um zumbido insistente no ouvido sem nenhuma causa física? Ou ainda perceber vultos, ter enjoos frequentes ou sentir uma energia estranha ao entrar em certos ambientes? Segundo a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes, para muitas pessoas essas experiências podem indicar a presença da mediunidade.

A palavra "médium" vem do latim e significa "aquele que está no meio". Ser médium é, essencialmente, estar entre dois planos — o físico e o espiritual. "Todos nós temos intuição, e ela é muitas vezes o primeiro contato com esse outro plano. O que chamamos de 'voz interior' pode, na verdade, ser a orientação de um mentor espiritual — uma consciência mais elevada que nos acompanha e intui", explica Márcia.

Mas como saber se a mediunidade já se manifesta na sua vida? A seguir, a sensitiva lista oito sinais que podem indicar uma sensibilidade espiritual aflorada: