Será importante não criar expectativas; veja a previsão para o seu signo

A reta final de julho chega com um tom mais sensível e emocional. A partir de quinta-feira, Vênus ingressa no signo de Câncer, trazendo um chamado por mais cuidado, intimidade e verdade nas relações emocionais ou financeiras. Existe uma necessidade crescente de se sentir acolhido, valorizado e protegido. Porém, o céu também alerta para a importância de não criar expectativas irreais, já que Vênus forma aspectos tensos com Saturno e Netuno.

Ao longo da semana, o risco é se deixar levar por carências mal resolvidas ou por idealizações que não correspondem à realidade. Isso vale tanto para o campo afetivo quanto para o financeiro. Resgatar padrões antigos ou dramatizar o que já deveria ter sido superado pode trazer mais desgaste emocional do que soluções. Por isso, a dica é lidar com os desejos de forma mais madura, evitando reações exageradas quando as coisas não saírem como o esperado.

O que realmente importa

Em contrapartida, a conjunção entre Sol e Mercúrio em Leão reforça a consciência sobre o que realmente faz sentido para o coração. A comunicação tende a ganhar mais clareza, favorecendo diálogos importantes e ajudando a aliviar dúvidas internas. Podemos reconhecer, com mais facilidade, o que nos motiva e de que forma queremos expressar nossa autenticidade.

Falar sobre o que sentimos, desde que com responsabilidade, será essencial nesse processo.

A semana se encerra com a Lua entrando na fase crescente, no signo de Escorpião. O convite é para um mergulho mais profundo em nós mesmos: revisar emoções, reconhecer o que precisa ser transformado e deixar ir aquilo que já não alimenta o nosso crescimento. O período é excelente para fazer limpezas internas, abrir espaço para novas intenções e fortalecer os laços com o que realmente importa.