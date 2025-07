Arroz tem poderes mágicos; aprenda a usar em rituais para atrair sorte

Depois, coloque no fundo do pote do arroz. Lembre-se de não deixar faltar arroz no pote. A cada fim de ano, a pessoa que fizer a magia deve retirar o envelope e presentear alguém, desejando prosperidade. Em seguida, recomenda-se fazer um novo ritual e colocar o nome envelope no mesmo pote de arroz.

Ajuda de Ganesha

Manter a imagem de Ganesha em casa traz expansão da consciência, algo eficiente na remoção de obstáculos. Isso porque esse Deus mostra quais empecilhos existem e como removê-los do caminho. Para essa magia, tenha a imagem da divindade, incenso de sândalo, um pote com água e outro com arroz cru.

Depois, coloque o Ganesha virado para a porta de entrada e, à sua frente, o pote com água e o arroz cru. Na sequência, acenda o incenso e repita o mantra "OM Gam Ganapataye Namaha", nove vezes, por nove dias.

O arroz deve ser mantido pelo mesmo prazo, assim como ser aceso um incenso por dia. Ao final do período, cozinhe o arroz e o consuma em uma refeição sem carne.Por fim, agradeça à divindade.

Com incensos e moedas para Buda

Para este rito, será necessário um prato de cerâmica e arroz suficiente para ser colocado dentro dele, a fim de preencher todo o espaço. Na superfície, coloque uma imagem de Buda.