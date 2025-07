Casa 8 do mapa astral revela suas profundezas e como você age no sexo

Casa 8 em Libra

É a partir do contato com o outro que acontecem as mudanças mais intensas de vida. Consegue aprender a partir de conversas. No sexo, gosta de envolvimento com amor, comunicação e justiça. Precisa sentir que os dois estão confortáveis: nada muito intenso, prefere o clima leve e envolvente. Já nas questões financeiras é diplomático, analisando os pontos de todos os envolvidos antes de tomar uma decisão.

Casa 8 em Escorpião

A energia está na casa associada ao signo. Por isso, é intensa. A pessoa pode ter o emocional carregado e precisa praticar o desapego para não se cair na tentação dos vícios. O posicionamento pede transformações. Lida com a morte encarando-a como uma transição. Pode ter interesse em ocultismo e bruxarias. No sexo, dependendo de outras características do mapa, pode gostar de violência. Nas parcerias, pode manter seus bens em segredo.

Casa 8 em Sagitário

É mais aberto às transformações, pois entende que elas são necessárias e geralmente encara todas pela via da fé. Enxerga as coisas de maneira otimista. No sexo, pode ser aberto a experiências novas, como transar em locais inusitados, uma vez que gosta de sentir a adrenalina agindo. Precisa tomar cuidado com os recursos compartilhados, para não gastar demais e de forma impulsiva.