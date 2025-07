Sol em Leão: temporada garante brilho e poder pessoal. Veja como aproveitar

Tomando decisões importantes

Se há decisões em pausa, que você vem adiando há tempos, saiba que a temporada do Sol em Leão traz garra para você decidir de uma vez por todas. As melhores escolhas podem ser feitas com autoconfiança neste momento do mês, em especial na Lua nova, que acontece também em Leão, no dia 7 de agosto. Confie no seu taco!

Instigando os desejos

Leão é um signo de fogo, elemento que rege as paixões, os desejos e as vontades mais sagradas e mais profanas ao mesmo tempo. Por isso, resgate desejos adormecidos e permita-se viver seus prazeres. Isso também ajuda a dar aquele UP na autoestima que o signo traz naturalmente.

*Com matéria publicada em 21/7/2021