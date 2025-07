Márcia Sensitiva diz o que os quatro elementos revelam sobre missão de vida

A Astrologia Cármica nos convida a olhar além do mapa astral tradicional. Ela parte do princípio de que nossas experiências nesta vida estão diretamente conectadas a lições não resolvidas de existências passadas. E é por meio dos quatro elementos — Terra, Água, Fogo e Ar — que podemos compreender não só as tendências dos signos, mas também os aprendizados espirituais que cada um carrega.

Segundo a astróloga e espiritualista Márcia Sensitiva, cada elemento traz marcas cármicas específicas que influenciam nossa personalidade e trajetória. "Entender essas influências pode ajudar no processo de autoconhecimento, revelando caminhos para a evolução espiritual, emocional e até prática", conta.

A seguir, descubra o que os elementos dizem sobre a missão de vida dos doze signos do zodíaco.