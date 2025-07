Crise aos 28 anos é pior: em quais fases da vida Saturno causa turbulência?

A profissão pode se tornar um problema sério e os que estão insatisfeitos com ela passam por um período difícil e cheio de questionamentos. Dessa maneira, em muitos casos, esse retorno de Saturno indica mudanças radicais em relação à carreira.

Abaixo, veja cada ciclo do chamado segundo retorno de Saturno, que vai de 35 a 58 anos.

35 a 37 anos

Durante os primeiros sete anos do segundo ciclo, se inicia uma fase que merece atenção redobrada no que diz respeito à carreira profissional. Isso porque qualquer desinvestimento na profissão trará consequências futuras. Também é a fase das cobranças com paternidade e maternidade, para quem ainda não teve filhos.

42 a 44 anos

As pessoas bem estruturadas tendem a colher os frutos de suas ações nesse período. Por outro lado, se houve imaturidade e irresponsabilidade — ou o indivíduo não conseguir construir algo sólido — pode passar a necessitar de mais estrutura. Essa época coincide com os ciclos de Urano e Netuno e, às vezes, com o de Plutão. Muita gente se separa nessa idade, ou faz mudanças radicais na profissão.