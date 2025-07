Sol em Leão destaca relações e finanças; veja a previsão para o seu signo

Com a chegada do Sol e a Lua nova em Leão na quinta-feira, o convite é para reacender o que nos move por dentro. A essência, os talentos e a alegria de viver ganham força, mas não sem desafios. Ao mesmo tempo em que há um impulso para se mostrar ao mundo com autenticidade, também surgem tensões ligadas ao ego, ao controle e às expectativas não atendidas.

O céu aponta para uma espécie de descompasso: queremos muito, mas nem sempre conseguimos agir ou ser recebidos como gostaríamos. Relações e finanças entram nesse radar, pedindo atenção especial. Cuidado com o impulso nas compras, nas palavras e nas cobranças.

O desejo pode falar mais alto, mas será essencial se perguntar: isso faz sentido ou é só carência disfarçada?

Que seja com propósito

O Sol dialoga bem com Saturno, Netuno e Urano, ajudando a trazer firmeza, inspiração e flexibilidade — três ingredientes essenciais para conduzir esta semana com mais maturidade e menos ansiedade. Se algo precisar mudar, que mude com estrutura. Se algo precisar permanecer, que seja com propósito. Não é hora de jogar tudo para o alto, mas de ajustar o que já está sendo construído.

O segredo está em soltar o que não depende só de você e focar naquilo que realmente está nas suas mãos. Gastar energia com disputas ou comparações tende a gerar frustração. Afinal, cada um tem seu próprio tempo e sua própria régua.