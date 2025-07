Qual signo dá match com o seu, segundo o zodíaco? Descubra e acerte o alvo

Por que? Áries impulsiona a vida de Libra, com seu poder de ação e de tomar decisões rapidamente — completo oposto do indeciso libriano. Com Gêmeos e Aquário, terá uma vida social animada e mais espaço para sua individualidade. Sagitário e Leão também poderão ser bons pares.

Na cama: Libra gosta de agradar o parceiro e encantar com sua beleza e leveza. Pode ter mais atração por signos de personalidade forte, como Áries, Leão e Sagitário. O cenário e o contexto emotivo são importantes na hora do sexo.

Signo de Escorpião

Com quem mais combina: Touro, Peixes e Câncer.

Por que? Escorpião gosta de dominar e ter tudo sob controle no amor — e no sexo. Não resiste à sensualidade de Touro, que também dá segurança por ser estável e dedicado ao relacionamento. Com Peixes e Câncer, a intensidade rola solto.

Na cama: Escorpião é sedutor, misterioso e hábil para criar um envolvimento profundo através do sexo. É um signo que magnetiza mesmo! Tem sintonia corporal perfeita com Touro na cama. Com Peixes e Câncer, se deixa dominar pelo carinho. Normalmente são mais ativos e dominadores na ação — e gostam de bastante de fantasias.