Lavanda: como aproveitar as propriedades mágicas da perfumada flor lilás

Para evitar noites de insônia

Macere um ramo de lavanda fresca com as mãos, colocando a planta triturada na cabeceira da cama. Se preferir, pingue duas gotinhas de óleo essencial no travesseiro, ao deitar-se.

Para revigorar e tonificar a pele

Adicione três gotas de óleo essencial de lavanda no creme hidratante facial e aplique duas vezes ao dia. O creme com a lavanda também pode ser adotado 30 minutos antes de aplicar a maquiagem ou após o uso do demaquilante.

Para dar um gás no trabalho

Mantenha um difusor próximo ao local em que trabalha - a mesa do escritório, o carro, a sala de aula, no consultório ou home office, por exemplo. Toda vez que sentir desânimo ou for participar de conversas difíceis, espraie o óleo de lavanda no ambiente. Outra alternativa é posicionar o difusor entre você e a pessoa com quem está debatendo.