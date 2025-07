Áries não hesita, Libra pondera: como seu signo age ao tomar iniciativa

Mais discreto, o nativo de Virgem é corajoso, de forma analítica e planejada. Gosta de analisar o terreno antes de pisar em regiões que não conhece, para só então dar os primeiros passos. Organizado e detalhista, o virginiano pode querer analisar todos os riscos antes de se aventurar em qualquer cenário. O medo pode ser uma constante, inicialmente, mas se ele conseguir analisar e chegar ao resultado que deseja, vai que vai.

Quem nasce em Libra é corajoso, mas um tanto quanto indeciso. O nativo do signo precisa de um tempo para tomar a decisão que define como correta - e quando chega ao veredito, não há barreira que o faça desistir. Como bom diplomático que é, dependendo da atitude que precisa adotar, pode tomar coragem só depois de absorver boas doses de sensatez.

É corajoso e intenso, além de determinado. Porém, Escorpião é o signo que mais toma decisões com base nas emoções. Para ele, a intensidade com que vive as situações pode ser um meio para que a coragem tome conta do seu ser. Regido também por Marte, possui a ação e a determinação como marcas pessoais.