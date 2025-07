Inveja e fracasso: Márcia Sensitiva diz como essa energia afeta sua vida

A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que podemos carregar e, segundo a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes, ela tem relação direta com o fracasso. Por isso, é um sentimento que pode nos impedir de crescer.

Por definição, a inveja nasce do desconforto diante do sucesso ou das qualidades do outro. É aquele pesar diante da prosperidade alheia, um desejo de possuir aquilo que vemos no outro. "Sem dúvida, é um dos grandes males da humanidade, uma energia tão forte que desequilibra tanto a vida do invejado quanto do invejoso", diz Márcia.

Do ponto de vista emocional e espiritual, a inveja surge da falta de conexão com nossa própria essência. Segundo a sensitiva, ao invés de olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser curado, muitas vezes projetamos nossos desejos não realizados nas conquistas dos outros. "É por isso que essa energia desequilibra tanto quem sente quanto quem é alvo. Ela se manifesta onde há proximidade: entre amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até dentro da família", afirma.