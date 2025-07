Urano em Gêmeos e Mercúrio retrógrado vão revolucionar comunicação

Julho marca um ponto de virada importante no jeito de se comunicar, pensar e interagir com o mundo. O ingresso de Urano em Gêmeos, que aconteceu no dia 7 de julho, inaugurou um ciclo que, ao longo dos próximos 7 anos, promete mexer nas bases do nosso raciocínio, das conversas e até da maneira como buscamos e transmitimos informação.

O que antes era linear e previsível tende a ganhar novas camadas, novas rotas e um volume bem maior de estímulos. As ideias vêm de todos os lados, assim como as distrações.

No dia a dia, isso pode se manifestar de formas simples, mas impactantes: a vontade de começar cursos curtos, mudar o formato de trabalho, criar um projeto de comunicação ou até mudar a forma como organizamos a nossa rotina são algumas das possibilidades. Quem trabalha com educação, tecnologia, redes sociais ou atendimento ao público pode sentir as primeiras movimentações de maneira ainda mais intensa.