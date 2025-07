São Longuinho, Santa Clara e mais: quais os santos convocados nas urgências

No momento da execução, um raio de luz surgiu no céu, atingindo e matando também o pai. O fato lhe rendeu a condição de protetora contra as descargas elétricas na atmosfera.

Existe uma simpatia a ser feita para Santa Bárbara dar um basta em temporais. Quando estiver dentro de casa, durante chuva muito forte, pegue dois garfos, cruze os dentes deles e jogue-os para o lado de fora casa, pedindo a intercessão da santa para cessar raios e trovões.

São Brás

"São Brás, São Brás, desengasga que tem mais" diziam nossas avós enquanto davam tapinhas nas costas tentando socorrer alguém. A devoção ao santo armênio, que foi um médico e sacerdote, está relacionada ao seu histórico de curas, do corpo e da alma.

A história retrata que a popularidade de São Brás começou quando ele curou uma criança engasgada com um espinho, salvando-a da morte iminente, apenas com uma oração e um sinal-da-cruz sobre sua garganta. Assim, ele é muito procurado para melhorar qualquer mal nessa parte do corpo.

Nessas horas, cabe uma pequena simpatia: pegue duas velas brancas e as cruze sobre a garganta de quem está enfermo. Diga: 'São Brás, São Brás, mal da garganta jamais. Depois, acenda as velas e as deixe queimar até o final em um prato, preferencialmente de cor branca.