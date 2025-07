Saturno retrógrado inicia fase de revisão; veja a previsão para o seu signo

A semana começa com um tom mais introspectivo, convidando a desacelerar e olhar com mais responsabilidade para os próprios caminhos. No domingo, Saturno inicia seu movimento retrógrado no signo de Áries, marcando o início de um longo processo de revisão sobre a forma como temos assumido nossos compromissos e lidado com nossas iniciativas.

É hora de refletir, com maturidade, sobre os impulsos que movem nossas ações e aprender a sustentar o que realmente faz sentido.

Na quinta-feira, a Lua chega à fase minguante no signo de Áries, reforçando a necessidade de fazer uma pausa estratégica. Há uma predisposição a expressar sentimentos e ideias de forma direta, o que pode ser positivo quando bem canalizado — desde que se evite a impulsividade nas palavras e nas atitudes.

Reorganizar o que está dentro de nós

O cansaço pode bater mais forte ao longo da semana. Por isso, é essencial respeitar os limites do corpo e da mente. Afinal, a fase minguante nos convida a reorganizar o que está dentro de nós, encerrar o que já não serve, fazer ajustes e permitir que a energia se recolha para, em breve, começar um novo ciclo com mais clareza.