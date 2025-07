O que é o temido Retorno de Saturno? A gente explica essa guinada na vida

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Conversamos com astrólogas e explicamos bem explicadinho o que, segundo a astrologia, a volta do planeta pode causar na sua vida (e no seu horóscopo).

O que exatamente é o Retorno de Saturno?

No exato momento em que você nasce, todos os astros estão em uma posição no céu, e isso influencia sua vida. Essa posição é seu mapa natal. Quando a gente fala em retorno, na astrologia, quer dizer que o planeta volta para a posição em que estava no momento em que você nasceu. Todos os planetas têm retornos, mas quando é mais rápido, o impacto é menor. Já Saturno é um dos mais significativos.

Esse ciclo completo do planeta ao redor do Sol leva cerca de 29 anos e meio. Por isso, é por volta dessa idade que acontece o Retorno de Saturno. Mas astrólogos dizem que a influência do planeta pode começar um pouco antes ou um pouco depois disso. E depois de mais 29 anos, de novo, o retorno acontece outra vez, entre os 56 e 58 anos.

Ele revoluciona sua vida?

Não é bem isso. Esse é um momento de auditoria na vida. O Retorno de Saturno faz você parar para pensar: quem é você? Onde quer chegar? O que já conseguiu? Dá para melhorar?