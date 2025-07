Peixes, Câncer e Escorpião: as táticas dos signos de água para impressionar

Signo de Câncer

Câncer é o signo mais maternal do zodíaco. Ele prefere o conforto de um relacionamento mais tradicional, sem muitas surpresas. Sensível que só, tem a família como modelo de relação — por isso, vai se entregar de cabeça quando estiver apaixonado. Tem a tendência a querer relações sérias, com intenção de casamento. Por sempre buscarem segurança emocional, podem demorar um pouco para expor o interesse que tem por alguém. Justamente por darem muito peso ao romantismo, é muito fácil magoar alguém ligado a esse elemento. Atitudes bobas ou mesmo palavras podem ter um poder devastador neles. São introvertidos e não gostam de expor suas emoções em público. Preferem pequenos e constantes gestos de carinho.

Dica: é um signo que adora cuidar. Então permita que a proteção de Câncer se estenda a você.

Como Câncer tenta impressionar: convida para um jantar romântico — preferencialmente preparado por ele.

Signo de Escorpião

Intensidade é a palavra-chave para Escorpião. Quem quiser se envolver com o nativo, terá o céu e a terra aos seus pés. No entanto, vale ficar atento para seu lado mais possessivo e ciumento. Trabalhar isso na relação é importante, aos poucos, porque guardam rancor como ninguém. Ama privacidade e a considera quase uma necessidade. Momentos sozinhos fazem com que eles se recarreguem. Bastante sensitivo, capta no ar o que está rolando — daí o seu apelido de "signo investigador". Espere ouvir algo mais íntimo deles no local mais reservado do restaurante, pelo telefone ou até mesmo no carro, quando eles te deixarão na porta de casa.