Responsabilidade afetiva: quais signos se preocupam de verdade com o crush

A princípio, o virginiano até se preocupa em ser responsável com os sentimentos do par na relação, sobretudo quando olha para isso de forma racional. Mas ele tem um outro lado que, quando vem à tona, o faz agir contra tudo aquilo que critica, inclusive ser irresponsável com o par.

O signo da balança é a cara da justiça com o parceiro. O libriano sempre pensa no outro antes de agir e busca ser verdadeiro e evoluído em seus relacionamentos. Símbolo da justiça, não costuma tomar atitudes com egoísmo e assume a culpa, lidando com as consequências disso. Além do mais, adota essa postura em qualquer envolvimento, mesmo fora do campo romântico, pois reconhece a importância de ser assim.

Apesar do ciúme e da fama de 'louco' nas relações, o escorpiano é bastante sincero na vida a dois. Ser responsável com o outro está na sua essência e o nativo sabe que isso é essencial para ter um relacionamento saudável e em constante evolução. Assim, Escorpião constantemente pontua suas ações e sentimentos para não iludir ninguém.