Provocações ou jantar à luz de vela? A preliminar que é a cara do seu signo

Capricórnio é um dos signos mais tradicionais do zodíaco e, por isso, não é preciso inovar tanto na hora do sexo, uma vez que preferem seguir o caminho que já conhecem para não ter erro. Carícias e preliminares são boas, sim, mas a surpresa tende a aparecer na hora H, quando o capricorniano dá o seu melhor.

Quem nasce sob o signo de Aquário preza pela liberdade e pelo incomum. Isso quer dizer que as preliminares são bem peculiares e diferentes, cheias de joguinhos de sedução, mas também com momentos de descontração, fora dos padrões e das regras. Abrir a cabeça é a melhor maneira de curtir ao máximo a criatividade do aquariano.

Conhecidos como os mais românticos do zodíaco, os nativos de Peixes encaram as preliminares como parte essencial e muito importante do sexo. Costumam ser bastante carinhosos e não têm pressa de nada. Fazem tudo com muita calma e se preocupam demais com o prazer da outra pessoa, colocando-a em primeiro lugar na transa.