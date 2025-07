Hora de resolver pendências emocionais; veja a previsão para o seu signo

A semana termina com a Lua cheia em Capricórnio, marcando um ponto de virada. É tempo de verificar o que vem dando resultado e o que já não se sustenta — especialmente nos assuntos que envolvem estrutura, organização e metas de médio ou longo prazo.

O desafio será conciliar o desejo de inovar com a necessidade de manter os pés no chão. Com mais responsabilidade, foco e disposição para o diálogo, será possível aproveitar bem as oportunidades do período.

Áries (21/03 a 20/04)

É um bom momento para repensar como você tem se posicionado nas relações. Parcerias exigem maturidade e foco. Leia mais.

Touro (21/04 a 20/05)

No trabalho, é tempo de valorizar suas ideias e assumir o controle sobre seus projetos. Leia mais.