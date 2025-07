Não é só Câncer que sofre: como cada signo funciona morando sozinho

O geminiano é bastante criativo e até pode se dar bem com a ideia de morar sozinho, mas considerar que morar em uma república ou dividir o apartamento com um amigo pode ser melhor. Isso porque ele é bastante comunicativo e sociável e, mesmo sabendo que é possível interagir à distância, tende a viver melhor com companhia.

Se morar sozinho é um desafio para muitos, isso é ainda mais intenso para quem nasce em Câncer, considerado um signo muito família. Ou seja, ele deve demorar a cortar o cordão umbilical com os pais — e talvez isso só aconteça quando casar mesmo, viu? Sair de casa é bastante desafiador para o canceriano.

Se o leonino morar sozinho, é certeza que a casa dele estará sempre movimentada, porque adora festa, alegria e, principalmente, uma bagunça. Além do mais, faz questão de apostar em decoração com muito brilho, algo que não agrada qualquer tipo de pessoa. Entretanto, apesar de tanta diversão e gosto próprio, há grandes chances de preferir ter alguém com quem compartilhe o dia.