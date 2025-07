O apoio certo pode impulsionar projetos importantes; o dinheiro em julho

No dia 13, Saturno inicia sua retrogradação no signo de Áries, e isso reforça a importância de revisar a estrutura da vida profissional. Se você ocupa um cargo de liderança, será fundamental repensar seu estilo de comando. As responsabilidades acumuladas precisam ser distribuídas de forma mais inteligente. Caso contrário, o peso tende a aumentar a longo prazo.

Já no dia 18, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Leão. Esse trânsito convida a desacelerar, revisar ideias, repensar discursos e posturas dentro da vida profissional. É um ótimo período para rever estratégias de comunicação, refinar apresentações, reescrever propostas e fazer ajustes que deixaram de ser prioridade, mas que agora ganham nova importância.

Prazer no trabalho

A partir do dia 22, com o Sol também em Leão, e especialmente com a Lua nova no dia 24, uma janela se abre para um novo ciclo que exige criatividade, autenticidade e prazer no processo. É uma fase que reforça a coragem de liderar, inovar e criar algo único.

Entre os dias 20 e 26, o céu indica a necessidade de ter controle sobre tempo e investimentos. Fazer um bom planejamento será indispensável para não se perder entre tarefas urgentes e importantes. Haverá espaço para crescimento, mas ele virá junto de testes, disputas e possíveis confrontos de ego.