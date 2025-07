Boa fase para criar intimidade e falar sobre sentimentos; o amor em julho

Desejo nutritivo

Julho termina com Vênus ingressando no signo de Câncer e o tom muda novamente. O desejo passa a ser por vínculos mais profundos, por encontros que acolhem e nutrem. Uma boa conversa na varanda, um jantar feito a quatro mãos ou um tempo de silêncio lado a lado: tudo isso pode significar muito mais do que palavras.

Para quem tem uma relação, é hora de desacelerar e valorizar a intimidade. Para quem está só, é tempo de olhar para dentro com mais carinho, preparar o terreno para relações mais verdadeiras ou retomar algum afeto do passado.

O amor, neste mês, pede troca, coragem e presença. Que cada um possa se expressar como é; com cuidado, com escuta e com espaço para crescer junto.

Veja abaixo as previsões mensais de Titi Vidal.

Nota importante: leia as previsões para seu signo solar e também para o ascendente.