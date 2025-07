Melhor festa é a de Libra? Astrologia dá pistas de como cada signo celebra

Como família é a base para tudo na vida de Câncer, não importa a data, qualquer ocasião é motivo para o canceriano juntar os parentes, seja numa festa ou num fim de semana no sítio. O difícil, para ele, é fechar a lista de convidados, pois não quer deixar nenhum familiar distante sem convite, para ninguém ficar chateado.

Não importa a maneira, mas Leão sempre vai comemorar algum fato da vida - nascimentos, casamentos e até divórcio! O espírito festeiro do leonino faz com que ele envie o "save the date" com bastante antecedência, para garantir que todos estejam presentes. A empolgação é tanta que o nativo pode até se endividar para garantir fartura e muita diversão para os convidados.

Virgem também é da turma que gosta de celebrar bons momentos e faz isso com todo o capricho, organização e planejamento do mundo. Tudo é impecável, seja uma festa ou uma viagem. Além disso, o virginiano é aquele que vai perguntar 15 vezes para cada convidado se está sendo bem servido. A comemoração virginiana não é nada incomum, mas certamente tem qualidade de sobra.