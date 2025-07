Mês de amadurecimento e brilho pessoal; veja a previsão do céu em julho

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

A combinação desses dois movimentos aprofunda o chamado para amadurecer escolhas e lidar com responsabilidades de forma mais consciente.

Vênus se alinha positivamente com Saturno no domingo, dia 6, facilitando acordos duradouros e um olhar mais prático sobre os relacionamentos. As emoções não deixam de estar presentes, mas são tratadas com mais maturidade.

No dia 7, Urano ingressa no signo de Gêmeos, marcando uma das viradas mais relevantes do ano. Esse trânsito aponta para transformações significativas nos sistemas de ensino, comunicação, tecnologia e nas formas de pensamento. Tudo tende a ficar mais dinâmico.

No dia 10, a Lua cheia no signo de Capricórnio reforça a valorização da paciência, do compromisso e das construções sólidas. As metas de longo prazo ganham destaque e fica evidente que certos resultados só aparecem com dedicação e constância.

Desejo de protagonismo

A segunda metade do mês chega com mudanças de tom. Mercúrio inicia seu movimento retrógrado no signo de Leão, dia 18, exigindo mais atenção com promessas, falas impulsivas e julgamentos apressados. A comunicação, marcada por criatividade e brilho nesse signo, pede revisão de ideias, cuidado com negociações e atenção redobrada com deslocamentos e informações.