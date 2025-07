Abertura espiritual: as bombas astrológicas de julho, por Márcia Sensitiva

O amor estará no ar, com fortes emoções e gestos significativos para os solteiros. Para os comprometidos, será hora de cuidar da intimidade e do ambiente familiar.

Com a energia em alta, é importante manter hábitos saudáveis e respeitar os limites do corpo. Uma alimentação leve e o equilíbrio entre entusiasmo e autocuidado serão fundamentais.

O mês trará o desafio de conciliar vida profissional e pessoal, mas com inteligência e empenho, você conquistará estabilidade. No entanto, será preciso desenvolver habilidades sociais para conquistar apoio e reconhecimento.

No amor, solteiros poderão viver um romance inesperado, mesmo com sua natureza reservada. Os comprometidos viverão uma fase intensa e transformadora, com muito desejo e ternura.

A saúde se mantém estável, mas vale evitar excessos e manter uma alimentação equilibrada. Reserve tempo para descansar e relaxar para garantir o bem-estar geral.