Simpatia da canela: como fazer ritual de prosperidade no dia 1º?

Também não é preciso soprar apenas canela - outras plantas e ervas são ligadas à prosperidade como:

Louro;

Noz moscada;

Cravo;

Anis;

Manjericão.

Outro ponto levantado é a data de fazer esse ritual. Sempre é bacana fazer no dia 1º do mês, mas existe um em especial que é mais forte do que os outros.

No dia primeiro de janeiro, apesar de ser uma convenção de primeiro dia do ano, há uma força porque o mundo quase todo celebra junto. Essa celebração coletiva tem muita força para qualquer tipo de ritual porque você 'pega carona' na energia do momento, segundo especialistas.

Quanto tempo demora para eu ter resultados?

Não dá para mensurar. Afinal, quando você faz uma simpatia dessas, você está atraindo para si uma energia, não o dinheiro em si.