Vênus em Gêmeos pede leveza nas relações; veja a previsão para o seu signo

A primeira semana do mês começa com a necessidade de reorganizar relações e prioridades. A Lua crescente em Libra, no dia 2, nos convida a observar como temos lidado com as trocas afetivas, profissionais ou financeiras. É tempo de ajustar expectativas, firmar acordos e buscar equilíbrio entre o que se oferece e o que se espera do outro.

Relações que exigem mais do que devolvem irão precisar de revisões.

No dia 4, o céu movimenta assuntos ligados ao prazer, à convivência e ao dinheiro. Vênus se encontra com Urano, apontando o momento certo para atualizar formas de amar, gastar, produzir e se conectar. Flexibilizar padrões, aceitar mudanças de planos e testar novas abordagens pode fazer bem. Há espaço para mais liberdade nas relações e também para encontrar caminhos financeiros menos engessados.

As relações pedem leveza

Vênus segue para Gêmeos no mesmo dia, ampliando as possibilidades de troca. É hora de conversar mais, ouvir melhor e buscar afinidade nas ideias. As relações pedem leveza, curiosidade e um toque de humor. Em vez de insistir em respostas prontas, vale explorar diferentes formas de convivência.

Netuno inicia seu movimento retrógrado, lembrando que é importante checar fatos, interpretar com calma e não alimentar expectativas fantasiosas. Para quem trabalha com comunicação, educação, eventos ou comércio, o período traz boas chances de movimentação.