Quem teima, quem lidera? O jeitinho de cada signo no trabalho em grupo

Passivos e dependentes, não conseguem agir direta ou objetivamente, mas são muito espertos e gostam de trabalhar cercado por pessoas - embora, em certas circunstâncias, sejam um tantinho manipuladores. Funcionam bem em cargos nos quais possam ter contato direto com o público.

Sempre dispostos, são líderes natos. Sabem organizar o fluxo do trabalho com competência e vivem cientes das suas obrigações, mas também sabem distribuir tarefas ou delegá-las. Vaidosos, querem que as coisas sejam feitas do seu jeito ou preferem que nem sejam feitas. Podem abusar da teimosia e detestam lidar com gente que os apresse ou pressione.

Leão gosta de autonomia e espaço (vão batalhar até a morte por uma sala própria) e precisa de atenção e elogios constantes para não perderem o interesse pelo que estão fazendo.

Trabalhadores incansáveis, os nativos de Virgem sempre procuram ajudar e servir da melhor maneira possível. Não têm nenhum problema com rotina, mas não gostam de trabalhar com muita gente. Sua autoconfiança faz com que seu nível de exigência seja elevadíssimo, o que costuma atormentar os colegas.