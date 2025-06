Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

O ariano busca um prazer total e, por isso, se joga sem nenhum rodeio. Porém, o poder de sedução dele está justamente na sinceridade e, caso o sexo se torne cômodo, ele deixa claro que o fogo da paixão está se apagando. Além disso, o signo quer intensidade, então, nada que seja meio-termo ou em cima do muro costuma agradá-lo.

A pressa não combina com a transa do taurino, porque ele quer desfrutar o momento e as sensações, principalmente com os cinco sentidos. Para ele, é olho no olho e muita intimidade. Mudanças (sobretudo as abruptas) também não combinam com o signo, ou seja, mudar de humor ou sugerir posições diferentes de uma hora para outra não deve agradar.

Como grande fã das aventuras sexuais, o geminiano olha torto para quem não topa suas propostas na cama. Se isso rolar, ele até tenta convencer a pessoa, mostrando o quão prazeroso pode ser a experiência. Mas, se nem assim render, o fogo costuma se apagar imediatamente. Outra coisa importante é não ter vergonha, já que ele adora ouvir umas falas mais quentes.