Sagitário lidera: quais signos precisam se sentir muito livres para viver

Mais um signo de Ar ocupa o pódio da liberdade. Isso acontece com o geminiano devido à sua agilidade para processar e repassar informações. Afinal, é bastante sagaz na comunicação e no raciocínio, logo, quando as demais pessoas não conseguem acompanhá-lo, prefere ter privacidade e selecionar melhor as companhias.

Dinâmico e apressado, o ariano opta por fazer as coisas sozinho, porque pensa que ninguém poderá fazer aquilo melhor do que ele. Apesar desse comportamento autossuficiente, o signo gosta bastante quando encontra alguém que pense como ele ou, pelo menos, demonstre afinidade.

O escorpiano é reservado, distante e muito observador. Não gosta de ter sua privacidade invadida e, na maioria das vezes, prefere a solidão e a própria companhia. Contudo, diferente dos anteriores, ele usa a liberdade com a calma para fazer suas coisas sem prestar satisfações a ninguém.