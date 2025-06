Dizer 'não' é fundamental, mas estes signos sofrem para impor limites

O sagitariano costuma dizer 'sim' muitas vezes e com facilidade, sobretudo para os convites que recebe para viagens, encontros e palestras. Porém, essa decisão no calor do momento acaba trazendo certos problemas, como todos os eventos serem no mesmo dia, por exemplo. Já que dizer 'não' é uma dificuldade, Sagitário precisa se planejar melhor evitando quebrar as promessas.

As prioridades do capricorniano são bem definidas, logo, qualquer proposta que fuja desse planejamento deve receber uma negativa. Inclusive, ele costuma dizer 'não' até mesmo podendo acatar aquilo depois. Mesmo sendo importante impor limites, esse signo acaba exagerando um pouquinho. Flexibilidade, às vezes, pode trazer coisas boas.

Enquanto muitos signos reagiriam mal a alguns assuntos, o aquariano, muito amigável, realmente nem se incomoda. Justamente por esse lado flexível, costuma sempre topar ideias e novidades. Só que, quando ele decide negar, não tem jeito. Bastante intransigente, esse comportamento tende a piorar quando o signo se sente controlado nas relações sociais.