O que há por trás do dedo podre de cada signo? Peixes exagera no romantismo

Agitado que só, Gêmeos atira para todos os lados ao mesmo tempo. Na balada, procura conversar com o máximo de gente possível, até encontrar um ser interessante, a alma gêmea, a pessoa mais perfeita do mundo. Resultado: apaixona-se instantaneamente! O problema é focar demais no agora, sem considerar outros fatores - como o fato de o contatinho morar no outro lado do país e estar voltando para casa em dois dias.

Câncer faz de conta que é descolado para conquistar a pessoa "mais mais" da faculdade. Mas no jogo da sedução, esquece de dizer que quer alguém bonito para apresentar à família, cinco filhos, uma casa no campo e muitas outras expectativas e planos definidos que não coincidem com o interesse alheio. É claro que o par se assusta e foge rapidinho.

Um leonino com autoestima baixa é raro, mas acontece. Nestas situações, tenta conquistar alguém que está "abaixo" do que considera seu nível, em termos de beleza, inteligência, grana, entre outras "cositas". Esse alguém, achando ter tirado a sorte na loteria, não deixa Leão em paz - e ele, com a vaidade recarregada, logo se enche e quer se livrar da vítima.