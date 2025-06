Saber ouvir e desacelerar será essencial; veja a previsão para o seu signo

Intimidade, família, lar e segurança emocional se tornam temas centrais, e podem ser reorganizados com mais consciência.

No meio dessa reconfiguração, a palavra ganha potência. Com a entrada de Mercúrio em Leão, a comunicação se torna mais expressiva e é marcada pela confiança. As ideias ganham brilho, o discurso contagia e há espaço para compartilhar visões com mais entusiasmo. O cuidado aqui está em não cair na armadilha de achar que só existe uma verdade. Saber ouvir será tão importante quanto saber se colocar.

Hora de ter honestidade

A semana também favorece encontros inspiradores, conversas que alimentam a imaginação e trocas que ativam o senso criativo. Mas, ao mesmo tempo, será preciso ter atenção com conversas mal resolvidas, ressentimentos antigos e disputas de poder — principalmente no final do mês.

A mente tende a ficar mais obstinada, e há o risco de cair em tentativas de controle.

Junho se despede nos chamando à honestidade, com os outros, mas sobretudo com a gente mesmo. Que as palavras venham com verdade, que as ações venham com consciência e que o próximo ciclo comece mais leve e mais lúcido.