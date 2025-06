Márcia Sensitiva conta como Câncer lida com o dinheiro e ensina simpatia

Será que alguns signos são mais prósperos do que os outros? A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que, através do mapa astral, é possível ver aspectos que trazem dificuldade e bloqueios para cada pessoa.

"Câncer está entre os signos mais econômicos do zodíaco. No entanto, também tem um bom potencial de crescimento material para o futuro. Afinal, como gosta de conforto, na maturidade pode criar um patrimônio de respeito", diz Márcia.

