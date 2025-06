Comemore: Sol em Câncer e solstício marcam Yule, festival do renascimento

Tradições natalinas

Vem desse Sabbat muitas das tradições que hoje são remontadas no Natal cristão, que representa exatamente o nascimento do menino Jesus. O pinheiro, as pinhas e a própria estrela que coloca-se no topo da árvore de Natal são heranças desta tradição pagã. Inclusive por isso a data tem referências do inverno, ainda que no Brasil pareça meio distante da realidade de um dezembro de verão uma decoração natalina cheia de neve.

Comemorar o solstício de inverno e, mais do que isso, a entrada do Sol em Câncer, permite renovar as energias na metade exata do ano. Assim, é possível seguir para o próximo ciclo mais leve e, de fato, renovado. A partir de agora, os dias começam lentamente a ter a mesma duração da noite, até atingir o equilíbrio perfeito no equinócio de primavera, quando o Sol estará em Virgem.

Às 23h42 do dia 20 de junho de 2025, pelo horário de Brasília, ocorre o solstício de inverno e a entrada do Sol em Câncer aqui, no Hemisfério Sul. Veja abaixo como aproveitar a energia deste dia, que pode ser sentida e comemorada até três dias depois da transição.

Presenteie quem ama

Uma das tradições de Yule e também de Natal é o amigo oculto. Esse hábito nasceu das cerimônias de Give Away, em que as pessoas separavam um objeto de muita importância e significado em suas vidas para presentear alguém querido. Junto com o presente, era entregue uma carta com dizeres que explicitavam a importância daquele objeto. Uma forma de praticar o desapego ensinado pelo outono e de oferecer carinho a quem amamos.