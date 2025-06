Menos sono, mais sensibilidade: como cada signo enfrenta a maternidade

Pela sua sensibilidade aflorada, a mãe de Câncer costuma superar os desafios com muita dedicação, amor e compreensão. A entrega incondicional será acompanhada pelo desafio de manter a casa funcionando bem e atender todas as necessidades do seu filhinho. Vale ficar em alerta para a superproteção da criança.

A nativa de Leão é vaidosa e pode sofrer nos primeiros meses por não conseguir se cuidar tanto quanto gostaria. Como não será mais o centro das atenções, também precisará se adaptar a esse cenário — deixando o próprio ego de lado. No entanto, ela vai se realizar muito com a maternidade, defendendo seus filhotes com as garras afiadas, como uma digna leoa.

A mãe de Virgem terá de pegar mais leve com a maternidade. Seu maior desafio será justamente perceber que não dá mais para ser perfeita o tempo todo e que muita coisa (ou quase tudo) vai fugir do controle a partir do nascimento do filho. Organizar a rotina será outro desafio, sendo superexigente e produtiva no trabalho e em casa.