O que é Reiki? Márcia Sensitiva diz como prática beneficia saúde emocional

Como Márcia explica, a palavra Reiki é composta por dois termos japoneses:

Rei = energia universal

Ki = energia vital (a mesma ideia do "chi, no chinês, ou "prana", no sânscrito)

O Reiki pode ser aplicado presencialmente ou à distância.

Márcia conta que essa técnica foi sistematizada por Mikao Usui, no Japão, no início do século XX. "O Reiki pode ser usado como forma de complementar tratamentos médicos e terapias, pois traz diversos benefícios." A seguir, confira alguns deles:

Redução do estresse e da ansiedade;

Equilíbrio hormonal e diminuição dos sintomas de estresse;