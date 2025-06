Cor preferida indica áreas da vida que precisam ser trabalhadas. Descubra

A partir daí, basta avaliar os aspectos positivos e negativos de cada cor e identificar as áreas que precisam ser trabalhadas, conforme exemplos abaixo. Esses aspectos representam um perfil da personalidade, em determinado momento da vida.

Isso quer dizer que, se aos 20 anos, uma pessoa tem como cor preferida o azul e aos 30 anos, ela gosta mais do vermelho, percebem-se necessidades diferentes a serem trabalhadas nessas fases específicas da vida.

Mudança de preferências

Nós mudamos ao longo do tempo e as necessidades também podem mudar, devido a inúmeras circunstâncias. Se aos 20 alguém gosta do azul, significa que, nesse momento específico, a pessoa está buscando uma forma de se sentir mais tranquila e calma. Já se o vermelho é o preferido aos 30 anos, pode significar que, no atual momento, ela tenha mais a necessidade de ação, agitação e mais energia, por alguma necessidade no seu interior, que não precisa ser consciente.

É importante analisar, também, o motivo de não gostar de uma determinada cor para identificar se existe alguma memória negativa relacionada à tonalidade. Pode acontecer de se ter usado uma roupa com determinada cor quando vivenciou uma situação ruim e isso fica registrado na memória, porque associamos a cor ao evento. Ou aquela cor que faz ficar muito agitada e a pessoa não gosta de agitação porque é muito sossegada.

Usar uma cor que não gosta é a chance de refletir a respeito dos motivos da recusa e criar possibilidades de ressignificação de conteúdos interiores que precisam ser transformados. Inclusive, essas mesmas cores podem ser usadas com o intuito de resolver os pontos identificados, sejam em roupas, acessórios, objetos pessoais ou da casa ou até mesmo com algum tratamento específico de cromoterapia, com um especialista da área.