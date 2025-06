Sol em Câncer marca um novo ciclo afetivo; veja a previsão para o seu signo

Nesta semana, o céu traz uma combinação intensa de tensões e encerramentos — ao mesmo tempo em que abre caminho para novas formas de agir e sentir. O convite é claro: desacelerar, refletir e se reconectar com aquilo que realmente importa, com responsabilidade e senso de direção.

Logo no dia 15, dois aspectos importantes entram em cena: uma tensão entre Júpiter e Saturno, e outra entre Marte e Urano. O primeiro trânsito pede crescimento com pés no chão, especialmente pelo fato de Júpiter também estar em tensão com Netuno.

Sonhar é essencial, mas não dá para expandir sem estrutura, nem prometer mais do que se pode entregar. Isso vale tanto para compromissos profissionais quanto para expectativas emocionais.

A ajuda que você oferece ou recebe precisa vir de um lugar de maturidade, não de excesso ou idealização.

Já Marte, em atrito com Urano, acende o alerta para atitudes impulsivas, acidentes ou decisões feitas no calor do momento. Há energia de sobra para mudanças, mas ela precisa ser canalizada com consciência. O que você deseja transformar? O que está tentando romper? Em vez de agir por impulso, prefira observar e planejar.

Silenciar e entender

No mesmo dia 15, Marte ingressa em Virgem, favorecendo ações práticas, detalhadas e bem pensadas. É tempo de colocar a mão na massa, corrigir o que precisa ser ajustado e caminhar com mais disciplina. O lado positivo é a disposição para fazer bem feito. O cuidado necessário está na autocrítica exagerada ou no perfeccionismo que paralisa. Faça o melhor possível, mas tendo gentileza consigo mesmo.