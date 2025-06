Veja que parte do corpo é mais adequada para tatuar de acordo com seu signo

Este signo de Ar está relacionado ao aparelho respiratório, ombros, braços e mãos. Explorador nato de culturas em geral e parceiro para uma boa prosa, ao optar por tatuar os membros superiores, o nativo de Gêmeos se mostrará ainda mais sintonizado com essa energia curiosa, sempre atrás de novidades.

O canceriano é sensível, intuitivo e dono de um coração bastante generoso. O signo está ligado ao elemento Água e, também, à região do ventre e do esôfago, estômago, seios e glândulas mamárias. Essa área do corpo, bem como as proximidades da região abdominal, combinam com as tatuagens de Câncer, pois reforçam o perfil delicado do signo.

Este signo é diretamente associado ao elemento Fogo, bem como à coluna vertebral, lombar, tórax e coração. Leoninos já nascem com luz própria. São radiantes, bem-humorados e com um toque extra de vaidade. Para as tattoos, as costas se mostram pontos ideais para reforçar o lado exuberante e sexy de Leão.