Sexta-feira 13: o que está por trás da data, tão temida, e como ritualizar

Porém, para muitos, esse é um dia de proteção: acendem-se velas brancas, fazem-se banhos com sal grosso e espalha-se arruda pelos cantos da casa. Há, também, quem celebre a data com rituais de conexão espiritual. Leituras de tarô, meditações com cristais, banhos de ervas e práticas de autocuidado são indicados.

Como usar a sexta-feira 13 a seu favor

Em vez de temer, aproveite a sexta-feira 13 como uma oportunidade para limpar, transformar e intencionar. Um ritual simples pode começar com a purificação do corpo e do espaço: banho com sal grosso e ervas como arruda e alecrim, incenso de mirra ou sálvia, e silêncio para escutar a intuição.

Depois, você pode escrever em um papel tudo o que deseja transmutar — como sentimentos, padrões e situações — e queimar, simbolicamente, pedindo à espiritualidade que leve embora o que já não serve. Em seguida, acenda uma vela branca e medite sobre os próximos passos, visualizando luz e proteção.

O importante é se lembrar: o verdadeiro poder do dia está na sua intenção. Ao reconhecer a sacralidade por trás do que um dia foi temido, você transforma medo em força e azar em magia.

Fontes: Márcia Fernandes, sensitiva e astróloga; e Virgínia Gaia, astróloga e sexóloga holística