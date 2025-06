Precisa de um help? Saiba qual signo procurar para as tarefas de trabalho

O nascido em Sagitário é idealista e dono de uma mente aberta. Inteligente, tem resposta para tudo. Tanto que pode ajudar com a sua visão de longo alcance, prevendo os desdobramentos de situações adversas. Se existe em dúvida sobre alguma questão, ele se revela ótimo conselheiro.

Nativos de Capricórnio são realistas e prudentes, que ajudam a enxergar os limites e a evitar consequências negativas. Vale procurá-los diante de situações que exigem movimentos estratégicos.

O aquariano é antenado com as tendências e, ao mesmo tempo, rebelde. Para começar uma revolução dentro da equipe ou da empresa, não há ninguém melhor do que ele. Popular que só, agrega as pessoas e transita bem em todos os grupos.