Dia dos Namorados: descubra o que cada signo gosta, ou não, na cama

O que esperar? Sensibilidade maior nas pernas e coxas, força, sexo falado, aventura e palmadas.

O que evitar? Grude e ficar com rodeios para transar.

Capricórnio tende a ser um pouco mais tradicional quando o assunto é romantismo. Valoriza convenções sociais como o Dia dos Namorados, mas é um pouco mais pragmático do que outros românticos. Planeja com antecedência os passos e, certamente, só gostaria de ir a um jantar se isso bater com a sua condição ou planejamento financeiro. Não gosta de atrasos ou filas demoradas.

Pode reclamar do seu excesso de preocupação com trabalho ou responsabilidades. Tende a ser mais dominador sexualmente e não gosta de afobação, já que demora mais que a média para criar intimidade. Pode parecer tímido ou mesmo frio no começo, mas depois se solta e surpreende. Embora seja mais tradicional, questões como controle, domínio e poder podem mexer com a imaginação sexual dele.

O que esperar? Dominação, preliminares, pegada e sexo falado.