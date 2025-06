Simpatia do pé: aprenda a fazer o ritual que promete amarrar a pessoa amada

A simpatia do pé é uma das mais buscadas no Google pelos brasileiros. Não por menos, já que é considerada uma das mais poderosas que existem.

A simpatia do pé veio para o Brasil de Portugal e usa o lado esquerdo por uma questão de simbolismo. Ela tem conexão com o místico, negativo, yin, magia e dominação. Quando se deseja pedir ajuda às forças ocultas, bate-se três vezes o pé no chão chamando por uma entidade ou ser e esse vêm correndo ajudar, dizem os especialistas.

Como fazer a simpatia do pé esquerdo